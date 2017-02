Nacional transmite ao vivo desfiles da Marquês de Sapucaí

A Rádio Nacional e as rádios MEC AM, Roquette Pinto FM e Nacional de Brasília AM vão transmitir ao vivo, para todo o país, o desfile das escolas de samba da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Serão mais de 90 horas de transmissão, diretamente da Passarela do Samba, sob o comando de bambas como os radialistas Adelzon Alves, Ruben Confete e Dalila Villa Nova.

A transmissão começa às 21h desta sexta-feira (24) e só termina quando a última escola do Grupo Especial desfilar, já na madrugada de terça-feira (28). Além dos desfiles na Sapucaí, a Rádio Nacional vai acompanhar o carnaval dos blocos de rua do Rio de Janeiro, com flashes, reportagens e entrevistas com os foliões.

Na terça-feira, a Nacional transmite, a partir das 18h, o desfile das escolas mirins, também na Marquês de Sapucaí.



Na Quarta-Feira de Cinzas (1º), a emissora estará ao vivo, a partir das 15h30, na Praça da Apoteose, acompanhando a apuração das notas recebidas pelas escolas do Grupo Especial.

Nas redes sociais, a Rádio Nacional também fará uma cobertura com câmera exclusiva apresentando os bastidores da cabine de transmissão das rádios. Mensagens de voz poderão ser deixadas pelo WhatsApp da Rádio Nacional de número (21) 99784-9502. Os internautas também poderão participar das entrevistas com as personalidades do mundo do samba que vão visitar a cabine de transmissão da Nacional.

Além dos radialistas Adelzon Alves, Ruben Confete e Dalila Villa Nova, fazem parte do time da Nacional o jornalista Miro Ribeiro, o apresentador Cadu Freitas, o escritor Luiz Ricardo Leitão e os comentaristas Leandro Silveira e Thiago Alves.

Veja Também

Comentários