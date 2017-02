Na Disney, Fábio Porchat faz piada com a Record TV

De férias na Disney, Fábio Porchat postou uma foto com um grupo de amigos em frente ao globo da Universal Studios. Na legenda, o humorista brincou "Fomos visitar a Record daqui", em referência à Igreja Universal do Reino de Deus.

Nos comentários, os fãs de Porchat gostaram muito da brincadeira e elogiaram o bom humor do apresentador.

Mais de uma vez no Programa do Porchat o humorista brincou com a emissora. Mesmo nos teasers antes da estreia do talk show, Fábio fez várias piadas sobre estar na Record TV e não na Globo.

Veja Também

Comentários