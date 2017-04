Na despedida, festival apresenta filmes vencedores

Encerra-se neste domingo, 30, o 22º Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade. Entre as atrações desta edição, o festival apresentou a retrospectiva 100 - De Volta à URSS, resgatando a produção não ficcional russa, que o diretor do evento, Amir Labaki, define como 'um dos continentes submersos da história do documentário'.

Justamente neste domingo - às 21h, na Cinemateca - você poderá assistir a um dos mais belos filmes dessa programação. Elegia Soviética, de Alexandr Sokurov. Durante 35 minutos, a câmera do autor viaja pelos rostos dos personagens que fizeram a Revolução Russa. E destaca Boris Yeltsin, que, em 1989, havia caído em desgraça, nos estertores do regime.

Na sexta-feira, 28, à tarde, o festival teve um de seus momentos de exceção neste ano. Mesmo com todas as dificuldades da greve, a maior sala do Centro Cultural São Paulo estava quase lotada para o encontro do diretor João Moreira Salles com seu montador, Eduardo Escorel, que fez as vezes de apresentador, conduzindo o debate sobre No Intenso Agora.

João falou de tudo - sobre a multiplicidade de temas do filme - "É difuso", definiu -, sobre cinema de arquivo e é a primeira vez que ele trabalha com material que não filmou, sobre sua mãe, que deflagrou todo o processo, sobre essa verdadeira profusão de filmes em primeira pessoa. Acima de tudo, a cada intervenção, falava de seus mestres - Eduardo Coutinho, Chris Marker, Harun Farocki. A plateia, predominantemente jovem, bebia suas palavras. E aplaudiu com entusiasmo.

Neste domingo, último dia do 22º É Tudo Verdade, você poderá (re)ver, no Cinearte, os vencedores das competições nacional (19 h) e internacional (21 h) de longa. Também às 19 h, no Itaú Cultural, será reprisado o vencedor da competição latina. A cerimônia de premiação foi realizada na noite deste sábado, 29.

