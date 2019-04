Myrian Rios revela que se separou de Roberto Carlos por causa de vasectomia

Trinta anos após se separar de Roberto Carlos, a atriz Myrian Rios, de 60 anos, revelou na terça-feira, 9, que se divorciou do cantor porque ele tinha feito vasectomia e ela queria ter filhos.

"Ele não me falava da cirurgia, porque não queria me perder, não queria se separar. A gente se separou assim: eu amando, ele amando", disse em entrevista para Ana Fontenelle, no canal Na Lata do YouTube.

Os dois ficaram casados por 11 anos, o que levou Myrian a tentar reatar. "Foi uma decisão minha. Mas a gente sente", afirmou. Ela chegou a voltar atrás, mas Roberto Carlos já estava se relacionando com Maria Rita, que morreu em 1999.

Hoje, Myrian é mãe de Edmar e Pedro Rios, fruto dos relacionamentos com o cirurgião plástico Edmar Fontoura e André Gonçalves, respectivamente.

