Músicos e amigos fazem tributo a dono de bar falecido em Julho

Conhecido como um dos pontos de encontros mais tradicionais da cidade, o Park´s Bar e Choperia será palco de uma grande homenagem no próximo dia 06 de agosto. O evento chamado Domingo no Park´s homenageará o proprietário Silvio Di Nucci reunindo diversos músicos que estão na programação do bar. Na data do evento completarão 30 dias do seu falecimento em 6 de julho.

A partir das 12 horas o Palco Alex Batata receberá cantores e músicos que se apresentam regularmente na casa e também convidados se revezarão no microfone, mesclando ritmos musicais e unindo suas vozes nessa homenagem. “Queremos celebrar a alegria de ter convivido com um cara tão bacana quanto o Silvio e reunir pessoas que fizeram parte dessa história, tanto os músicos, quanto os amigos e o público que sempre frequentou o Park’s”, explica a cantora Karina Marques, uma das organizadoras do evento, que já canta há 20 anos no bar.

Estão confirmados nomes como Maria Helena e Bugalu, Zé Geral, Carlos Lima, JucyIbanez, Banda Mestre, Beatles Band Club, Joe di Souza e Zezinho do Forró.

Natural de São Carlos, Silvio Di Nucci veio para Campo Grande em 1979, onde construiu uma sólida carreira como empresário. Em 1985 lançou o Park’s Bar e Choperia, mais antigo e tradicional bar da Capital, abrindo de segunda a segunda no mesmo endereço há 32 anos. Empreendeu também como proprietário dos restaurantes Isabeau, na década de 90 e Navarro, no ano de 2014. Na política, Silvio Di Nucci construiu uma notória carreira. Foi vereador, Secretário Estadual de Cultura, Esporte e Lazer e Presidente do Conselho Estadual de Cultura. Conhecido de todos que frequentavam o bar, era comum vê-lo sentando em sua mesa especial no Park’s cercado de amigos e da família.

Ao lado de Zezinho do Forró, Silvio Di Nucci também era compositor. A dupla compôs músicas para osálbuns Perfume de Flore Cinco Sentidos. As composições, leves e inteligentes, representavam o cotidiano da dupla. “Silvio era habilidoso com as palavras e sabia exatamente o que escrever, pois tinha desenvoltura e intimidade com o público. Muitas vezes tirava inspiração da família e dos amigos. Nossa parceria foi um momento muito especial”, conta.

Serviço

É oferecido todos os domingos um Almoço Caipira, no maior estilo de reunião de família. Para o evento não será diferente. A ideia é que os clientes se sintam em casa e possam saborear um delicioso arroz carreteiro, mandioca cozida, ovos fritos, feijão, farofa, saladas variadas e doces caseiros. Tudo isso por um preço único e justo, apenas R$25 por pessoa, para se servir à vontade.

