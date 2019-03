Músicas de Britney Spears estarão em musical sobre princesas modernas

Acumulando sucessos como Toxic e Oops! ? I Did It Again, a cantora Britney Spears está prestes a levar seus maiores hits a um musical. Batizado de Once Upon a One More Time, o musical será uma adaptação dos contos de fadas de princesas ao som de músicas de Britney.

De acordo com o jornal The New York Times, o enredo irá revisitar a história de personagens icônicos de contos de fadas; portanto, não abordará a carreira de Britney. As primeiras apresentações serão em Chicago, em novembro, e a peça pode seguir para a Broadway.

"Essas mulheres estão neste mundo hermeticamente fechado, e então começam a se aprofundar nas ideias modernas - segunda e terceira onda do feminismo - e também exploram como as histórias são passadas para nós, e de onde tiramos nossas normas. Mas também é super engraçado", adiantou o roteirista Jon Hartmere. O musical será dirigido por Kristin Hanggi e coreografado por Keone e Mari Madrid.