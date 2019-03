Música e homenagens abrem programação da 12ª Semana do Artesão

IMG_3503 (Copy)

A 12ª Semana do Artesão foi aberta oficialmente nesta terça-feira (19) com uma extensa programação cultural. A primeira noite do evento foi marcada com música e exposição de peças do artesão Elpídio Alves de Freitas, show do Grupo Sampri, dança e sorteio de brindes.

Promovida em parceria entre Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Governo do Estado, através da Fundação de Cultura (FCMS), a Semana do Artesão seguirá até o dia 24 com homenagens, exposições, feira, apresentações culturais e demais atividades agendadas para ocorrer na Casa do Artesão, Praça dos Imigrantes, Cidade do Natal e Assembleia Legislativa.

O prefeito Marquinhos Trad afirmou que a semana será toda dedicada àqueles que por vocação produzem o artesanato da nossa Capital.

“É muito raro você entrar em uma casa de campo-grandense e não ter uma peça de um artesanato. Onde há uma família, há uma peça de artesanato, que foi elaborada por mãos que criam, que renovam, que restauram, que se dedicam, que insistem em uma área educacional e cultural que é pouco lembrada. O reconhecimento é anão diante do trabalho gigante que vocês realizam”, disse.

Já a secretária Municipal de Cultura e Turismo Nilde Brun falou das homenagens e da contribuição dos artesãos para a nossa cultura.

“Nessa noite iniciamos uma noite maravilhosa de homenagens aos nossos artesãos. Em nome do Sr. Elpídio cumprimentamos todos os artesãos que estão aqui conosco e todos aqueles que não puderam estar, mas que certamente contribuem de forma significativa para contar a nossa historia através de suas mãos”, disse.

Diretora da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Casero, ressaltou a promissora parceria.

“A Prefeitura e o Governo do Estado estão em mais uma parceria promovendo esta noite linda, homenageando nossos artesãos e artesãs, valorizando o nosso artesanato. Será uma semana extensa, com muitas atividades”, afirmou.

Para artesã Lourdes Pedron o momento é de agradeciomento.

“Quero agradecer muito a todas as associações aqui presente, ProArt, UniArt, Artems, Ame, SinArt e FenArt. Temos muito orgulho de sermos artesãos, nosso trabalho é feito com muito amor e carinho e graças aos nossos diretores nosso artesanato é muito bem visto aqui e fora daqui”, disse.

Depois da abertura, a 12ª Semana do Artesão terá continuidade nesta quarta-feira (20) com a Noite Honrosa na Assembleia Legislativa. Às 19 horas haverá solenidade de entrega da Medalha Conceição dos Bugres aos artesãos que se destacaram em 2018. Deputados farão a entrega da medalha aos artistas indicados pelas associações de artesãos com destaques na profissão.

No dia 21, quinta-feira, será o “Dia do Artesão na Casa”, exposição de artesanato dos homenageados pelas entidades do Setor Artesanal de MS, com apresentação musical e sorteio de brindes na Casa do Artesão, às 17 horas.

No dia 22, sexta-feira, será reinaugurado o Centro Referencial de Artesanato de Mato Grosso do Sul, às 19 horas, no Memorial da Cultura e da Cidadania. O Centro foi inaugurado em 21 de março de 2007, e expõe o acervo permanente do Artesanato de referência cultural do Estado. Esteve fechado deste novembro de 2017 e agora é reinaugurado com novas aquisições ao acervo e restauração das peças antigas.

Já no dia 23, sábado, será realizado o Café com Arte, na Praça dos Imigrantes, às 10 horas, em homenagem aos artesãos, com feira de artesanato e apresentações culturais.

Encerrando a programação da Semana do Artesão, a Cidade do Natal receberá no dia 24, às 16 horas, a Feira de Artesanato Mãos que Criam com a participação de mais de 300 artesãos. Além de produtos artesanais, a feira terá gastronomia, show musical com a cantora Ana Cabral e grupo Fascínio, dança e poesia.

Como parte das homenagens aos artesãos, ainda serão realizadas duas oficinas gratuitas de artesanato: a de Estamparia Artesanal e a de Fibra e Madeira. As duas oficinas incluem orientações artísticas e de gestão, oferecidas, gratuitamente, por meio de parceria entre Sebrae/MS e FCMS.

A 12ª Semana do Artesão conta com o apoio das seguintes associações: Associação dos Produtores de Artesanato de MS (Proart/MS); União dos Artesãos de MS (UNEART/MS); Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API/MS); Associação dos Artesãos de MS (Artems); Federação das Associações de Artesanato de MS (Fenart/MS), Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Sinart) e Associação dos Microempreendedores Individuais (AMI/MS).