Música de peso

Não se trata de uma novidade, mas é bem interessante. É que o Canal Brasil reapresenta a série documental A Trilha do Rock no Brasil. Idealizada por Luiz Antônio Mello e dirigida por Darcy Burger, a obra mostra a trajetória do ritmo pelo Brasil, desde o iê-iê-iê, representado pela Jovem Guarda, até a mistura sonora contemporânea, que cruza todas as regiões.

A atração conta com a participação de nomes como Jorge Mautner, Roberto Frejat, Ronnie Von, Tico Santa Cruz, João Barone, Evandro Mesquita, Paulo Miklos, Dado Villa-Lobos, Eduardo Dussek e Ney Matogrosso, entre outros, além de depoimentos de jornalistas renomados, como Arthur Dapieve e Guilherme Bryan. Programa será exibido desta quarta, 1º, até dia 13, sempre às 17h30.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.