Museus do Rio têm entradas gratuitas para comemorar aniversário da cidade

Para comemorar o aniversário da cidade nesta quinta-feira (1º), museus cariocas vão abrir suas portas e oferecer entradas gratuitas. Participam da iniciativa, chamada "Um Rio de Museus", 26 instituições, sob coordenação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Embora não seja feriado na cidade, a ação busca promover os centros culturais e inseri-los na agenda do carioca. Assim, mais pessoas podem conhecer o patrimônio das instituições, que contam com exibições temporárias e vasto acervo permanente.

Entre as instituições que participam da campanha está o Museu do Samba, na Mangueira, na zona norte. Por meio da exposição Ocupação 100 anos de Samba, a história do ritmo é revelada passo a passo. O público pode ver objetos raros, como o violão usado por Cartola e a primeira carteira de filiação à Escola de Samba Império Serrano, de Silas de Oliveira.

Na mesma mostra, bairros são recriados para se referir à Tia Ciata, onde sambistas como Pixiguinha e Donga se reuniam em festas animadas no terreiro dela. Também estão representados o Estácio, berço de várias escolas de samba, e o Morro da Serrinha. Ali, instrumentos usados em cultos afro foram adaptados para o samba, como o agogô.

Para saber mais sobre a formação da cidade, vale uma visita ao Museu Histórico do Rio de Janeiro, na Gávea, zona sul. Lá, duas mostras fazem uma retrospectiva: Os Múltiplos Olhares de Augusto Malta sobre o Rio e Imagens do Rio Oitocentista.

A primeira reúne desenhos, pinturas, aquarelas e fotos, permitindo conhecer até partes do Rio que não existem mais, como o Morro do Castelo. A segunda, do alagoano Augusto Malta, primeiro fotógrafo oficial do município, apresenta itens que ilustram antigos costumes cariocas. Durante mais de 30 anos de serviço, ele produziu 30 mil imagens do Rio.

Também terão entrada gratuita as exposições do Centro Cultural Banco do Brasil Ex Africa, do Museu do Amanhã e do Museu de Arte Moderna, no centro.