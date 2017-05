Museu José Antônio Pereira tem programação especial na 'Semana Nacional de Museus'

De 16 a 19 de maio, o Museu José Antônio Pereira terá uma programação especial com apresentações musicais, visitas guiadas, contação de histórias e outras atividades, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio.

As ações fazem parte da 15ª Semana Nacional dos Museus – "Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus", temporada promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Nesta edição do projeto, museus de Mato Grosso do Sul e do Brasil vão oferecer ao público três mil atividades especiais durante a semana.

Segundo a historiadora e coordenadora da Divisão de Memória da Gerência de Patrimônio Cultural e Espaços Públicos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Leoneida Ferreira, o evento abrirá as portas para que os campo-grandenses descubram mais sobre a história da cidade e da estrutura do próprio museu.

"Quais as histórias nossos museus estão contando? Esse evento é uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais sobre o nosso museu", diz a coordenadora.

Na Capital, o evento terá início na terça-feira (16), com apresentação da Banda Municipal Ulisses Conceição, contação de história e exposição fotográfica do Arquivo Histórico de Campo Grande (Arca). Nos demais dias haverá apresentações de Hip-Hop, roda de capoeira e música, com integrantes do Projeto Asas do Futuro. A entrada será gratuita.

Veja a programação da 15ª Semana Nacional dos Museus no Museu José Antônio Pereira:

Dia 16 de maio (terça-feira)

8h – Abertura oficial do evento com apresentação da Banda Municipal Ulisses Conceição

– Contação de história com os professores Rafael Bendô e Michelly Dominiq

– Visita guiada com a professora Rita de Cássia Galícia (Sectur)

– Exposição Fotográfica do Arquivo Histórico de Campo Grande (Arca)

Participação de alunos das Escolas Municipais Múcio Teixeira e Abel Freire

Dia 17 de maio (quarta-feira)

13h – Apresentação do grupo de percussão Tambores Lata (Projeto Asas do Futuro)

– Roda de Capoeira (Projeto Asas do Futuro)

– Visita Guiada com a professora Rita de Cássia Galícia (Sectur)

Participação de alunos da Escola Municipal Desembargador Carlos Garcia de Queiroz

Dia 18 de maio (quinta-feira)

13h – Contação de história com os professores Rafael Bendô e Michelly Dominiq

– Visita guiada com a professora Rita de Cássia Galícia (Sectur)

19h – Palestra no Museu da Imagem e do Som (MIS) "Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus" com a ministrante Ana Lúcia Taveira (Ibram)

Participação de alunos da Escola Municipal Antônio Lopes Lins

Dia 19 de maio (sexta-feira)

13h – Apresentação de Hip-Hop e Capoeira com integrantes do Projeto Asas do Futuro

– Visita guiada com a professora Rita de Cássia Galícia (Sectur)

Participação de alunos da Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi

Serviço

O Museu José Antônio Pereira está localizado à Avenida Guaicurus, s/n, em Campo Grande.

