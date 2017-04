Museu de Arte Contemporânea seleciona mostras do Programa Exposições Temporárias

Campo Grande (MS) – O Museu de Arte Contemporânea (Marco), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), publicou nesta terça-feira (11), no Diário Oficial do Estado, o resultado da seleção de mostras e artistas que participarão do Projeto Exposições Temporárias 2017.

Foram aprovadas 18 propostas inseridas no contexto da contemporaneidade, mostrando um alto nível de investigação e reflexão sobre as linguagens artísticas.

Os artistas selecionados foram: Adriana Amaral (Ribeirão Preto – SP); Agnes Rodrigues (coletiva / Campo Grande), Aldo Torres (Campo Grande), Alessandra Cunha (Uberlândia – MG), Ana Luiza Martins (coletiva / Campo Grande), Cristina Souza Bastos (coletiva / Vitória – ES), Erika Malzoni (São Paulo – SP), Eugênia Maria França (Contagem – MG), Genivaldo Amorim (Valinhos – SP), James Vieira Cáceres (Campo Grande), Jussara Stein (Campo Grande), Marcos Roberto Ferreira de Rezende (Campo Grande), Marilena Grolli (Campo Grande), Romário Batista de Souza (Vila Velha – ES), Sônia Costa Corrêa (Campo Grande), Tatiana Isabel Gallo Cipoli (São Paulo – SP), Wagner Leite Thomaz (Campo Grande), Walter Lambert (Campo Grande).

A Comissão Curatorial do Museu de Arte Contemporânea, responsável pela seleção das propostas, foi composta pela Prof. Dra. Eluiza Botolotto Ghizzi (UFMS), Prof. Dr. Gilberto Luiz Alves (Uniderp), Prof. Ma. Lúcia Monte Serrat Alves Bueno (diretora do Marco) e pela Prof. Ma. Patrícia Nogueira Aguena (arte educadora do Programa Educativo). Os portfólios não selecionados deverão ser retirados no museu até o dia 28 de abril.

Espaço – O Marco dispõe de quatro salas para exposições temporárias visando à divulgação do artista contemporâneo e o reconhecimento do artista consagrado e uma sala com exposição de longa duração do seu acervo.

A proposta do edital é incentivar a pesquisa contemporânea em artes visuais, valorizar e promover a arte, com a intenção de torná-la acessível ao público e apresentar novas trajetórias artísticas nas artes plásticas.

Serviço:

Mais informações sobre o “Programa de Exposições 2017” poderão ser obtidas no Marco, pelo telefone (67) 3326-7449, de terça-feira a sexta-feira, das 13h às 17h, pelo e-mail [email protected] ou no site.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação

Veja Também

Comentários