Museu da Imagem e do Som realiza mostra especial dos 40 anos do Estado

Para celebrar o aniversário do Estado o Museu da Imagem e do Som realiza uma “Mostra Especial Mato Grosso do Sul – 40 anos” com a exibição de 40 filmes de curta metragem produzidos aqui no estado. As exibições acontecem nos dias 9 e 10 de outubro.

Entre as obras selecionadas estão cineastas renomados como David Cardoso, Candido Alberto, Joel Pizzini e Mauricio Copetti, e ainda obras da nova geração de realizadores como Tina Xavier, que utiliza do audiovisual como ferramenta de transformação infantil onde as crianças participam de todo processo de produção e Jamile Fortunato que recebeu vários prêmios com o filme que conta a história de uma menina indígena da aldeia de Amambai.

A proposta do MIS segundo a coordenadora Marinete Pinheiro é mostrar que a produção no estado está crescendo a cada ano e o Museu além de salvaguardar o cinema de MS, o mesmo difunde e fomenta. “Algumas obras foram produzidas de forma independente, outras com recursos do estado que tem sido um grande fomentador, seja através de oficinas e de editais. Queremos celebrar mostrando que nosso Estado é um celeiro de fartura e que esta riqueza está cada dia mais sendo mostrada através da sétima arte, por isso, 40 anos em 40 filmes”, enfatiza Pinheiro.

