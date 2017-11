Museu da Imagem e do Som estreia curta sobre amores de apenas uma noite

Campo Grande (MS) – “Eu te amei essa noite”, primeiro curta-metragem dirigido pela produtora Ana Ostapenko, fará sua estreia ao público no Museu da Imagem e do Som (MIS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). A exibição, que é gratuita, acontece na segunda-feira (13.11), às 19h.

O curta, com aproximadamente 11 minutos, foi gravado em dois dias em Dourados, em agosto deste ano. Conta a estória de Clara, que tem um relacionamento conturbado com Fernando, está passando alguns dias na sua cidade natal e após mais uma briga com o marido, decide passear em busca de um pouco de paz. Ela então encontra Marcos, um velho amigo, que também teve um dia difícil e resolve ir para um bar da cidade. Eles se encontram e dão início a uma noite de confissões e boas lembranças.

Produzido pela Plug Produções, “Eu te amei essa noite” é o primeiro curta da produtora, que já tem em seu currículo as séries Guateka e Natasha, todas produzidas também em Dourados.

“O filme trata de relações relâmpago, como forma de se acumular boas lembranças e rever pessoas que fizeram parte da nossa vida. Clara é uma mulher forte, que não se abala por pouca coisa e durante o filme ela mostra isso ao público”, explica Ana Ostapenko.

O curta “Eu te amei esta noite” será exibido na segunda-feira (13.11), às 19h, no Museu da Imagem e do Som, que fica na avenida Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar, no Memorial da Cultura. Outras informações: (67) 99244-4490.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Acervo