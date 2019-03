Músculos em ação

The Rock vem dominando os cinemas nos últimos tempos, com um trabalho após o outro. E a tevê por assinatura segue com ele, que é sempre bom de audiência. Pois estreia este sábado, 16, às 22h, na HBO o filme Rampage: Destruição Total. Na história, Dwayne Johnson vive um primatologista, que se junta a um gorila albino chamado George na tentativa de impedir uma invasão de monstros.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.