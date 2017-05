Vernissage aborda arte como veículo de paz

Cores do Som, o tema abraçado pelo artista é instigante e desafiador / Divulgação

Cores do Som, o tema abraçado pelo artista José Eduardo Borges Daniel, é instigante e desafiador.

Qualquer um entenda a arte como “A expressão da alma” não fará distinção entre esta ou aquela forma, ao contrário, vê na satisfação íntima, na elevação da própria essência e no prazer, sua utilidade: a arte como veículo de paz e equilíbrio, por meio da qual, o homem transcende à matéria, funde-se à Natureza. A arte é uma necessidade.

A empresária Patrícia Bissoli investe na parceria com artistas que têm no seu trabalho algo mais que mera satisfação de vaidade ou o gosto pelos holofotes. “Sempre que houver uma causa nobre como razão de ser do labor de um artista, esse terá lugar garantido na galeria da Mundo dos Quadros”. Gesto digno de quem olha de frente o outro, e demonstra que é ombro-a-ombro que se caminha.

A história do artista e os reveses vividos limitaram sua mobilidade. Mas “não há nada a lamentar”, adianta José Eduardo, explicando que o mesmo evento que limitou-o fisicamente, libertou-o essencialmente, uma vez que o conduziu ao desenvolvimento do seu talento, ao exercício de sua vocação.

Aquele que já fora um hobby ganha status de profissão. Mais que mostrar seu trabalho, José com ele produz o sustento.

A Mundo dos Quadros Artesanatos realizará de 10 a 12 de maio de 2017 exposição da mais recente série produzida pelo artista plástico José Eduardo Borges Daniel: Cores do Som. A vernissage que marcará o início da exposição, acontecerá nas dependências da própria loja-ateliê-galeria, localizado na rua Dolor de Andrade, 1.178, bairro Monte Castelo – Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a partir das 19h30.

