Multishow anuncia que deixará de exibir 'Chaves' e 'Chapolin'

Chaves - (Fotos: SBT / Divulgação)

O canal Multishow anunciou que não exibirá mais os seriados Chaves e Chapolin. O anúncio foi feito em vinhetas durante a programação que começaram a ser divulgadas no último sábado, 17.

Por conta do fim dos direitos de exibição, haverá uma maratona com os episódios exclusivos do canal no Brasil, que serão exibidos à 0h e às 18h30 de segunda a sexta-feira.

O vídeo que anuncia o fim de Chaves e Chapolin no canal deixa em aberto um possível retorno dos seriados no futuro: "Se quiser, não precisa ir embora. O Multishow está sempre de portas abertas para você".

Chaves no Multishow

O Multishow anunciou ter adquirido os direitos de Chaves e Chapolin no fim de janeiro de 2018. O fato gerou até uma campanha em tom de piada por parte do SBT, que exibe os seriados há mais de três décadas.

Entre os episódios adquiridos pelo canal ligado à Globo, estavam alguns que nunca tinham sido exibidos antes na TV brasileira, e por isso eram considerados inéditos ou exclusivos.

Em junho de 2018, a alteração de uma piada na dublagem feita pelo Multishow causou polêmica ao vetar uma piada homofóbica envolvendo uma "lua de mel entre Batman e Robin".

Durante uma visita de Édgar Vivar, o Sr. Barriga, ao Brasil, o elenco de Vai Que Cola, programa estrelado por Paulo Gustavo, fez uma homenagem a Chaves vestindo-se como os personagens da atração.