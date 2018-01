Multishow adquire direitos de exibição de 'Chaves' e 'Chapolin'

O canal Multishow, da Globosat e do Grupo Globo, comprou os direitos de transmissão dos clássicos seriados mexicanos Chaves e Chapolin, exibidos há mais de três décadas pelo SBT. A informação foi confirmada pela assessoria do canal, que ainda não possui mais detalhes, como data de estreia ou frequência na grade.

Mas calma! Não é preciso se desesperar, afinal, esta não é a primeira vez que o seriado tem seus direitos adquiridos por um canal da TV paga.

No Cartoon Network, foi exibido entre novembro de 2010 e dezembro de 2012. Também chegou a passar no Boomerang e no TLN, canal especializado em programas mexicanos, que ficou no ar entre 2010 e 2013 no País. Além disso, entre julho de 2014 e maio de 2016, o canal TBS exibiu o humorístico. Na TV aberta, o SBT sempre foi o detentor dos direitos.

O Fórum Chaves, um dos principais sites brasileiros sobre o programa, publicou uma imagem de divulgação do personagem com o nome do canal, e ainda afirmou que o Multishow teria convocado fãs para falar sobre o projeto de exibição do seriado.