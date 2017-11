“Mulheres na Arte” é tema de exposição do CEI Zedu em shopping da Capital

Campo Grande (MS) – O Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad (CEI Zedu) realiza a exposição do Projeto “Mulheres na Arte”, nos dias 10, 11 e 12 de novembro, no shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, com visitação aberta ao público, das 10h às 22h. A solenidade de abertura está marcada para sexta-feira (10.11), às 18h30. “Entre pinturas, colagens e esculturas, teremos 32 obras expostas, produzidas pelas turmas do Zedu”, explica a diretora Carla Castro Rezende Diniz Brandão.

O projeto “Mulheres na Arte” surgiu a partir de uma formação que o Zedu promove mensalmente, ministrado por professoras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), sobre a importância da arte produzida pelas mulheres, resultando na exposição inspirada em artistas locais. O desenvolvimento deste projeto propiciou às crianças momentos de alegria, criação e expressão, por meio de um processo educativo que aconteceu de maneira lúdica e de acordo com o desenvolvimento infantil.

Os visitantes da exposição poderão apreciar e conhecer os trabalhos que envolveram as 377 crianças de 6 meses a 6 anos, inspirados em Ana Ruas, Anelise Godoy, Conceição dos Bugres, Lucia Serrat Bueno, Patricia Helney e Priscilla Pessoa, artistas que retratam em suas obras o olhar feminino sobre o contexto históricos em que estão inseridas.

