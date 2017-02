Mulheres lançam marchinha e campanha contra assédio no carnaval de BH

Mulheres que integram diversos blocos de rua do carnaval de Belo Horizonte lançaram hoje (20) a campanha Tira a Mão: é Hora de Dar um Basta. O objetivo é combater o assédio durante a folia.

Segundo texto de divulgação da campanha, uma pesquisa do ano passado feita pela organização internacional ActionAid mostrou que 86% das mulheres brasileiras ouvidas sofreram assédio em público em suas cidades. "O tom da campanha é leve e busca mostrar que a foliã está no carnaval para se divertir e que o limite entre o assédio e a paquera não está na roupa, na fantasia ou na dança. O limite está na vontade da mulher", diz a campanha.

As organizadoras da campanha também explicam que a iniciativa é uma resposta a diversos comentários machistas que foram encontrados na internet depois que um jornal da capital mineira publicou reportagem sobre os blocos formados apenas por mulheres.

Foram lançados um vídeo nas redes sociais, banners e a marchinha Marchinho, da compositora Brisa Marques. Todo o material pode ser livremente reproduzido.

O vídeo possui 35 segundos. Enquanto foliãs aparecem na tela, uma narradora diz: "Sou foliã, sou da rua e da cidade. Eu comando a bateria, sou batuqueira, me jogo no carnaval. Mas isso não lhe dá nenhum direito. Portanto, não me toque sem o meu consentimento".

Cerca de 30 blocos manifestaram apoio à campanha, além de entidades como o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. As organizadoras da campanha pedem que o texto seja lido nos desfiles dos blocos e que a marchinha seja tocada em algum momento.

