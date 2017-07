Mulher Maravilha 2 vai estrear nos cinemas em 2019

Pouco mais de um mês após sua estreia, o filme Mulher Maravilha já tem uma sequência confirmada nos cinemas, inclusive com data de estreia garantida. A Warner Bros. anunciou na terça-feira, 25, que o novo filme focado em Diana Prince vai chegar aos cinemas no dia 13 de dezembro de 2019.

A data já era reservada pelo estúdio, que não havia divulgado, porém, qual filme iria estrear nesta data. Segundo a companhia, a sequência de Mulher Maravilha também será filmado em IMAX.

A confirmação do segundo filme estrelado por Gal Gadot vem depois do grande sucesso do primeiro, que bateu o recorde de ser o filme live-action dirigido por uma mulher com a maior arrecadação do cinema, além de ter se tornado o longa mais assistido do verão norte-americano.

Além desta data, antes misteriosa, a Warner Bros. já reservou mais duas datas em 2020 para filmes da DC Comics ainda não especificados, em 14 de fevereiro e 5 de junho. Por enquanto, o próximo longa baseado nos quadrinhos da companhia é Liga da Justiça, que estreia em 16 de novembro, com direção de Zack Snyder (Batman Vs Superman) e Joss Whedon (Os Vingadores).

