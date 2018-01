Mulher devolve árvore de Natal depois do ano-novo e pede reembolso nos EUA

Uma mulher nos Estados Unidos devolveu uma árvore de Natal após o ano-novo e pediu um reembolso da loja porque a árvore estava morta. O relato foi feito por Scott Bentley, um cliente que estava na fila e presenciou a cena.

O caso ocorreu nesta quinta-feira, 4, numa loja da Costco. A Costco Wholesale Corporation é uma multinacional norte-americana de lojas de departamento que funciona no sistema de clube de compras.

A companhia tem uma política de satisfação total de seus clientes. Por isso, todos os seus produtos têm a garantia de devolução e reembolso caso o comprador não fique satisfeito.

Foi o que aconteceu com a mulher que devolveu a árvore de Natal. Segundo Scott, ela teve a compra verificada e pôde ir para casa com o reembolso do dinheiro que havia gasto no produto.