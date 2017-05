Mulher de Faustão faz declaração de amor em rede social

O apresentador Fausto Silva completou 67 anos na última terça-feira, 3, e sua mulher, Luciana Cardoso, prestou uma homenagem ao marido em seu perfil no Instagram.

"Ontem foi o dia dele. O cara que mudou minha vida. Que me apoia, me estimula a ser cada vez mais, uma melhor pessoa em todos os aspectos", Luciana escreveu na legenda de sua foto. E finalizou: "Ps: ele foge de tirar foto no niver. Ainda bem que tem o resto do ano rs".

O casal está junto há 15 anos e tem dois filhos, João Guilherme e Rodrigo. Faustão comanda o Domingão do Faustão há 28 anos.

