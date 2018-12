'Mudança de Hábito 3' será lançado por streaming da Disney

O streaming da Disney ainda não lançou, mas promete reunir várias produções de sucesso. Dessa vez, é o filme Mudança de Hábito 3 que será exibido exclusivamente pela plataforma.

De acordo com o Variety, a sequência ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas já se sabe que Karin Gist e Regina Hicks foram contratadas para escrever o roteiro. Apesar de ser esperado por muitos, o retorno de Whoopi Goldberg para a continuação do filme não está garantido.

Lançado em 1992, a comédia musical fez um tremendo sucesso ao contar a história de Deloris, uma cantora que se disfarça de freira em um convento de São Francisco, na Califórnia.

O serviço de streaming Disney+ tem previsão para estrear no fim de 2019, entrando no mercado para concorrer com a gigante Netflix. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos e originais da Disney, incluindo produções relacionadas ao universo da Marvel e Star Wars.