MTV lança videoclipe de Medellín, parceria de Madonna com Maluma

Lançada na semana passada, a faixa Medellín, parceria de Madonna com Maluma, ganha videoclipe nesta quarta-feira, 24, com transmissão exclusiva pela MTV. A estreia acontecerá durante o programa MTV Presents Madonna Live & Exclusive: 'Medellín' Video World Premiere, que poderá ser assistido no canal e nas redes sociais da emissora. Medellín é a primeira música de trabalho do novo álbum de Madonna, Madame X.

No Twitter, Madonna publicou duas fotos de um look conceitual que faz referência ao nome do disco. Na tarde de ontem, divulgou um teaser de pouco mais de um minuto, em que aparece sozinha fazendo uma espécie de oração. Em um momento, promete: "eu nunca serei o que a sociedade espera que eu seja".

No Brasil, o programa será comandado por Hugo Gloss. Durante o lançamento, Madonna e Maluma responderão perguntas de fãs em uma live mundial, transmitida via satélite e com aberturas para os estúdios do canal nas cidades de São Paulo, Londres, Milão e Nova York.

Madonna, que estará em Londres, se unirá ao DJ britânico Trevor Nelson e 200 fãs para uma conversa sobre as influências de seu novo álbum. O especial de 30 minutos será exibido ao vivo em mais de 180 países.

O single Medellín foi divulgado na última quarta-feira, 17, na plataforma iTunes. Além de Maluma, que colabora também com a faixa Bitch I'm Loca, participaram do disco artistas como Swae Lee, Quavo e Anitta.

Acompanhe a live:

Clique aqui