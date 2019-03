MS tem opções de Carnaval para quem quer relaxar ou pular de alegria

Campo Grande (MS) – Para muitos o Carnaval é sinônimo de festa e agito, com desfiles de escolas de samba, bloquinhos de rua e muita agitação. Para outros, é uma oportunidade de descansar durante o feriado prolongado em algum lugar relaxante e em contato com a natureza. E tudo isso Mato Grosso do Sul tem de sobra. Então, vamos começar com alguns destinos para curtir a natureza e praticar o ecoturismo neste Carnaval:

Aquidauana: O Portal do Pantanal, como é conhecido o destino, vai curtir o Carnaval em clima de tranquilidade. Quem optar pelo município, poderá desfrutar das atividades turísticas, dos hotéis fazenda da região, contemplar a fauna e a flora além de conhecer a rica cultura do homem pantaneiro.

Bonito: Nos últimos anos o município está focado nos visitantes que querem fugir da agitação no Carnaval. Este ano não haverá nem a festa popular patrocinada pela Prefeitura. O destino será ideal para quem quiser somente a tranquilidade das águas cristalinas e a diversidade da natureza;

Jardim: O município, que tradicionalmente fazia o Carnaval de rua com shows animados por DJ´s e cantores, não realiza a festa popular há alguns anos. Portanto, será mais um destino para quem quer aproveitar a natureza e os rios da região;

Rio Verde: O destino turístico da região Cerrado-Pantanal (Rota Norte) é conhecido pela linda cachoeira das Sete Quedas, o turismo rural e suas pousadas à beira do rio. Este ano não haverá verba pública para a realização do Carnaval, portanto, é mais um destino para turistas que queiram apenas aproveitar um churrasco em família no balneário ou somente relaxar nas quedas d´água.

Aqui tem Carnaval

Mas não é só de ecoturismo que vive o Carnaval sul-mato-grossense. Aqui tem Carnaval, sim senhor! Veja alguns destinos onde acontece, este ano, a festa mais popular e tradicional do País:

Bodoquena: o ecoturismo da Serra da Bodoquena também é uma bela opção, mas que poderá ser conciliado com o Carnaval. Serão quatro noites de “Folia Serrana” e uma matinê em frente à praça Liberdade, com concurso de Rei e Rainha do Carnaval. A entrada é gratuita;

Campo Grande: A capital de Mato Grosso do Sul está cada vez mais forte na festa popular. São desfiles de escolas de samba na Passarela do Samba (praça do Papa), matinês e bailes de máscaras em vários clubes da cidade, além dos vários blocos de Pré-carnaval e Carnaval que arrastam até 25 mil pessoas na região da Esplanada Ferroviária. É festa para todos os gostos e bolsos;

Corumbá: Aqui acontece o maior e mais tradicional Carnaval de Mato Grosso do Sul. O “Carnaval da Alegria – Nossa Tradição” terá concurso de marchinhas, escolha da Corte de Momo, roda de samba, cordões e blocos carnavalescos, além de desfile de fantasias. As atrações nacionais serão os shows de Tattau, ex-vocalista da Banda Araketu, e da banda Terra Nossa. E ainda tem o Enterro dos Ossos, na avenida General Rondon, no dia 9 de março (sábado). Mas, para quem quer tentar fugir dos agitos da Cidade Branca, a dica é curtir a tranquilidade e as atividades das pousadas e barco hotéis do Pantanal.

Costa Rica: o destino vem se despontando pelo turismo de aventura, mas nem por isso deixou de lado a maior festa popular do Brasil. Com um estilo próprio de brincar o Carnaval, o “Costa Folia” vai oferecer aos visitantes e moradores um show da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba. A festa, com entrada franca, ainda terá concurso de fantasias;

Miranda: No Sambódromo Municipal será realizado o “Micaranda”. As quatro noites e uma matinê serão animadas pela Banda Café Society. O evento, de participação gratuita, também oferece a venda de bebidas, refrigerantes, comidas típicas do Pantanal e artesanatos. Além do Carnaval, o município espera receber pescadores de todo o País, já que a piracema terminou no dia 28 de fevereiro. Os turistas só precisam ficar atentos para a atual legislação de pesca.

Proteção à Criança e ao Adolescente

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur), o Comando Geral da Polícia Militar de MS, a TV Educativa de MS (Fertel), Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes de Mato Grosso do Sul (Comcex-MS), Polícia Militar (PMMS), Guarda Municipal de Campo Grande, Defensoria da Criança e Adolescentes (Nudeca), Promotoria da Criança e do Adolescentes, Ministério Público Estadual (MPE) e outras entidades, criaram ações e estratégias de fiscalização e enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes durante o Carnaval 2019.

Segundo Tânia Comerlato, representante da Fundação de Turismo no Comcex-MS, a Campanha do Carnaval de 2019 está focada em orientar a cadeia produtiva do turismo a respeito da proibição da venda e fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 com o objetivo em minimizar a violência e exploração sexual praticadas com crianças e adolescentes. “A Fundtur tem contribuído com ações efetivas junto à cadeia produtiva do turismo e demais organizações que promovem o Carnaval, para que a festa popular aconteça de forma responsável e que sejam minimizadas as violações de diretos de crianças e adolescentes”, informa.

