MS recebe caminhão que leva sétima arte para cidades sem cinema

Um caminhão começa por Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (3), a percorrer três estados levando a emoção da sétima arte na carroceria, por meio dos filmes Mogli - O menino lobo, Procurando Dori, PETS - A vida secreta dos bichos, Zootopia e Divertida Mente.

A mostra itinerante de cinema irá percorrer 16 cidades do interior de três estados (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia). O roteiro de viagem começa por Caarapó, a 264 quilômetros de Campo Grande, onde as exibições, que são gratuitas, vão desta segunda (3) a quarta-feira (5).

Das sete cidades de Mato Grosso do Sul que vão receber a mostra, apenas uma (Dourados) possui cinema. Além de Caarapó, as cidades sul-mato-grossense que vão receber a Mostra Itinerante de Filmes John Deere são Fátima do Sul (6 e 7 de abril), Dourados (10 a 13), Itaporã (17 e 18), Douradina (19 e 20), Rio Brilhante (24 a 26) e Nova Alvorada do Sul (27 e 28 de abril).

É a oitava edição da Mostra Itinerante de Filmes John Deere. O objetivo é garantir a oferta de cinema a pessoas que muitas vezes têm dificuldade de acesso à sala de cinema. A mostra pega a estrada e vai até o público em uma estrutura especial montada na carroceria de um caminhão.

A sala climatizada tem telão de 120 polegadas, sistema de som estéreo e 30 poltronas, além de lugares para cadeirantes. As sessões gratuitas recebem principalmente crianças da rede pública de ensino ou de instituições beneficentes e grupos de idosos.

Em sete anos, o projeto percorreu 243 cidades de 11 estados brasileiros e reuniu um público de 72.257 pessoas.

Confira o local e os horários da sessões do cinema itinerante em Mato Grosso do Sul:

Caarapó: 5 a 7/04

Local: Praça Municipal Mário Martines Ribeiro, Centro.

Horários das sessões:

03 de abril: 10h/ 13h30 e 15h30

04 de abril: 8h/ 10h/ 13h30/ 15h30 e 19h

05 de abril: 8h/ 10h e 13h30

Fátima do Sul: 06 e 07/04

Local: Praça Getúlio Vargas

Horários das sessões:

06 de abril: 8h/ 10h/ 13h30 e 15h30

07 de abril: 8h/ 10h/ 13h30 e 15h30

Dourados: 10 a 12/04

Local: em definição

Horários das sessões:

10 de abril: 10h/ 13h30/15h30 e 19h

11 de abril: 8h/ 10h/ 13h30 e 15h30

12 de abril: 8h/ 10h/ 13h30/ 15h30 e 19h

Itaporã: 17 e 18/04

Local: em definição

Horários das sessões:

17 de abril: 8h/10h/ 13h30 e 15h30

18 de abril: 8h/ 10h/ 13h30 e 15h30

Douradina: 19 e 20/04

Local: Praça Municipal Ana Rosa da Silva, Centro.

Horários das sessões:

19 de abril: 10h/ 13h30/15h30 e 19h

20 de abril: 8h/ 10h/ 13h30 e 15h30

Rio Brilhante: 24 a 26/04

Local: Praça Central, Rua Prefeito Athayde Nogueira, Centro.

Horários das sessões:

24 de abril: 10h/ 13h30 e 15h30

25 de abril: 8h/ 10h/ 13h30/15h30 e 19h

26 de abril: 8h/ 10h/ 13h30 e 15h30

Nova Alvorada do Sul: 27 a 28/04

Local: Parque Municipal Nelson Tererê, Avenida Irineu de Souza Araújo, bairro Jardim Eldorado, em Frente à Prefeitura Municipal.

Horários das sessões:

27 de abril: 8h/10h/ 13h30/15h30 e 19h

28 de abril: 8h/ 10h/ 13h30 e 15h30

Veja também os dias de sessão nos outros estados:

Mato Grosso

Paranatinga – 08 a 19 de maio

Cáceres – 22 a 24 de maio

Mirassol D´Oeste – 25 e 26 de maio

Pontes e Lacerda – 29 de maio a 1º de junho

Rondônia

Cerejeiras – 05 a 07 de junho

Vilhena – 08 a 14 de junho

Rolim de Moura – 19 a 23 de junho

Jaru – 26 e 27 de junho

Ariquemes – 28 a 30 de junho

