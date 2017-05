MS participa do I Seminário de Desenvolvimento Regional do Audiovisual

Campo Grande (MS) – Nessa quinta-feira (4.5), o Estado de Mato Grosso do Sul foi representado no I Seminário de Desenvolvimento Regional do Audiovisual – “Brasil de Todos os Sotaques”, realizado no auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro (RJ).

Juntamente com outros secretários, dirigentes e superintendentes estaduais e municipais de todo o País, o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, esteve no local acompanhado pelo diretor presidente da Fundação Luiz Chagas de Rádio e Televisão (Fertel/MS), Bosco Martins.

Athayde explicou que o evento é um espaço de diálogo e que permite o intercâmbio entre representantes do setor. “O objetivo do encontro é fazer a integração das políticas de regionalização do audiovisual. Tivemos a satisfação de conversar com o diretor presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Manoel Rangel, além de prestigiar a apresentação dos técnicos da Agência, sobre a realização de convênios para a captação de recursos para projetos nos estados, o que vai acrescentar muito ao nosso Estado”, destacou o secretário.

De acordo com Athayde, o seminário é resultado de uma discussão, já existente, sobre a necessidade de regionalização de conteúdos audiovisuais na programação televisiva. Já as oficinas técnicas ajudaram, principalmente, órgãos estaduais com relação às operações financeiras e na elaboração de termos de cooperação com a Ancine. “A presença do Mato Grosso do Sul nesse encontro é importante para buscarmos apoio para o Estado”, acrescentou.

O evento foi uma realização da Ancine, em parceria com o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura das Capitais e Regiões Metropolitanas. A agenda do evento continuou, ao longo do dia, e contou com a realização de três mesas redondas, um painel sobre as Políticas de Regionalização do Audiovisual e com o lançamento da Programação da Linha de Produção para TVs Públicas.

Também foram apresentados os resultados das ações do Programa Brasil de Todas as Telas, que busca a promoção da nacionalização da produção audiovisual brasileira, com a ampliação da produção regional e promoção do acesso de um número cada vez maior de brasileiros aos conteúdos produzidos pelos talentos nacionais.

Além de autoridades estaduais e municipais, o seminário contou com a presença de representantes da indústria audiovisual, da Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCcom), Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Alexander Onça – Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC)

Fotos: Divulgação

