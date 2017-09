MS participa como convidado especial da 13ª Feira Mineira de Artesanato

O artesanato sul-mato-grossense vai estar presente na 13ª Feira Mineira de Artesanato em Tiradentes (MG). O Estado de MS foi o convidado deste ano da Feira, que acontece de 6 a 10 de setembro de 2017, no Santíssimo Resort, no Centro Histórico de Tiradentes (MG).

A Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de MS articulou a participação neste evento com as entidades representativas do artesanato sul-mato-grossense para levar as peças de seus associados e representá-los neste evento. As entidades são: Uneart/MS - União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul; Proart/MS - Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares de MS; API - Associação Praça dos Imigrantes; AMI – Associação de Microempreendedor Individual; Sinart – Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul; Artems – Associação dos Artesãos de MS.

A Feira Mineira de Artesanato em Tiradentes (MG) está em sua 13ª edição e é a principal feira regional de artesanato de Minas Gerais, com estimativa de público de 30 mil pessoas durante os cinco dias. O governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais/Núcleo de Artesanato, apoia o evento, que será operacionalizado pela Coordenação do Programa do Artesanato Brasileiro em Minas Gerais.

O artesanato de Mato Grosso do Sul terá à sua disposição um espaço de 20 m² referente ao projeto “Minas Recebe”, como o convidado especial da Feira deste ano. Conforme consta no convite feito pelo governo de Minas, “O rico e diverso artesanato do Mato Grosso do Sul irá agregar extraordinariamente as Minas Gerais”.

A gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de MS, Katienka Klain, disse que o convite deixou os artesãos do Estado muito honrados. “Somos o único Estado convidado, isso acaba valorizando nosso artesanato, que é muito singular. Esta feira tem a importância de abrir o mercado, para que nossos artesãos possam conhecer novos mercados e lojistas e fazer contato com um público novo”.

A abertura oficial da Feira será na próxima quarta-feira (06.09), das 16 às 22 horas. O evento acontece de 7 a 10 de setembro. De 7 a 9, quinta a sábado, das 10 às 22 horas, e no domingo (10), das 10 às 19 horas, na área externa do Santíssimo Resort, que fica na Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico de Tiradentes (MG).

