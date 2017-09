MS participa como convidado especial da 13ª Feira Mineira de Artesanato

Campo Grande (MS) – O artesanato sul-mato-grossense vai estar presente na 13ª Feira Mineira de Artesanato em Tiradentes (MG). O Estado de MS foi o convidado deste ano da Feira, que acontece de 6 a 10 de setembro de 2017, no Santíssimo Resort, no Centro Histórico de Tiradentes (MG).

A Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, articulou a participação neste evento com as entidades representativas do artesanato sul-mato-grossense para levar as peças de seus associados e representá-los neste evento. As entidades são: União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Uneart/MS); Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares de MS (Proart/MS); Associação Praça dos Imigrantes (API); Associação de Microempreendedor Individual (AMI); Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul ( Sinart); Associação dos Artesãos de MS (Artems).

A Feira Mineira de Artesanato em Tiradentes (MG) está em sua 13ª edição e é a principal feira regional de artesanato de Minas Gerais, com estimativa de público de 30 mil pessoas durante os cinco dias. O Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais/Núcleo de Artesanato, apoia o evento, que será operacionalizado pela Coordenação do Programa do Artesanato Brasileiro em Minas Gerais.

O artesanato de Mato Grosso do Sul terá a sua disposição um espaço de 20 m² referente ao projeto “Minas Recebe”, como o convidado especial da Feira deste ano. Conforme consta no convite feito pelo Governo de Minas, “O rico e diverso artesanato do Mato Grosso do Sul irá agregar extraordinariamente as Minas Gerais”.

A gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de MS, Katienka Klain, disse que o convite deixou os artesãos do Estado muito honrados. “Somos o único Estado convidado, isso acaba valorizando nosso artesanato, que é muito singular. Esta feira tem a importância de abrir o mercado, para que nossos artesãos possam conhecer novos mercados e lojistas e fazer contato com um público novo”.

A abertura oficial da Feira será na quarta-feira (6.9), das 16h às 22h.

O evento acontece de 7 a 10 de setembro. De 7 a 9, quinta-feira até sábado, das 10h às 22h. Já no domingo (10.9), das 10h às 19h, na área externa do Santíssimo Resort, que fica na rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico de Tiradentes (MG).

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação

Veja Também

Comentários