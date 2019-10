A identidade cultural do Estado e o mercado de consumo da arte

Com cores exuberantes, flores, pássaros, ipês e índios, os traços de Isaac ganharam vida fora das icônicas telas (expostas também no exterior) - Foto: Divulgação

A cultura de Mato Grosso do Sul é marcada pelas artes plásticas de Isaac de Oliveira (1953-2019). Um dos criadores da identidade cultural do Estado, o artista foi responsável por abrir um importante espaço de mercado para a temática regional. Com cores exuberantes, flores, pássaros, ipês e índios, os traços de Isaac ganharam vida fora das icônicas telas (expostas também no exterior) e foram parar, inclusive, em objetos como canecas, almofadas, capas de tablets, abajours e até capas de celular. Com esta atitude, ele conseguiu agregar os fãs de arte e alcançar públicos distintos que antes não consumia arte local.

Na opinião da crítica de arte e professora doutora Maria Adélia Menegazzo, a busca por uma identidade cultural sul-mato-grossense persiste desde a criação do Estado. Por uma questão geográfica, mas também histórica, econômica e linguística, estamos abrigados sob o rótulo de arte regional, o que implica ocupar um lugar periférico e marginal no mapeamento da arte brasileira, geralmente condescendente e pouco esclarecedora de seus valores. Visto de uma outra perspectiva, este dado deveria abrir para uma ideia de lugar especial, cultivado a partir da troca de experiências com outros regionalismos, entre artistas e, até mesmo, instituições.

Em sua análise, nosso regionalismo se identifica com a natureza e dela retira suas referências. “Não tenho dúvida de que a noção de regionalismo esteja vinculada ao meio, mas o meio não é apenas formado de animais, plantas e águas, há também o homem e sua maneira de viver”, diz. Segundo ela, não podemos esquecer que Mato Grosso do Sul tem vida urbana, rural e cultural, e que sua população é variada, composta por muitos povos.