Mr. Catra revela luta contra câncer no estômago

Nesta terça-feira, 12, Mr. Catra realizou um encontro com jornalistas e fez uma transmissão ao vivo no Facebook para revelar que está lutando contra um câncer no estômago há nove meses. Na semana passada, o cantor foi internado em São Paulo com problemas no pâncreas.

O cantor contou que descobriu a doença no começo do ano e que, felizmente, o tumor estava em estágio inicial. Desde então, ele está fazendo quimioterapia. "Eu fui fazer um check-up e descobri. Aí já comecei a me tratar porque não posso deixar meus filhos órfãos, né? Eu descobri bem cedo, graças a Deus. A quimio diminui bastante o tumor e, agora que está bem pequenininho, eu vou fazer a cirurgia para retirá-lo do meu estômago", disse Catra. A cirurgia será realizada em São Paulo no início de janeiro.

O funkeiro ainda agradeceu a equipe médica e se desculpou pelo encolhimento de sua agenda de shows. "Eu estou sendo muito bem assessorado nessa parte da saúde, os médicos são de primeira linha, estou sendo medicado, está tudo monitorado. E só tratar. Eu queria que os contratantes entendessem que minha agenda vai diminuir um pouco, quero me desculpar por não ter ido aos compromissos de quarta e sábado, porque eu estava internado. Estou dando essa satisfação porque sei que a rapaziada está triste. Mas não fica triste porque já já eu tô zero bala."

Quando questionado sobre por que demorou a falar sobre a doença, Catra explicou: "Fui discreto até ter um resultado positivo, mas se fosse negativo eu também falaria. Mas fiquem tranquilos. É uma fase que eu estou passando e que meus fãs vão passar comigo, a rapaziada vai me ver menos nesse verão porque chegou a hora de cuidar da saúde. Eu esperei primeiro ter um resultado positivo para declarar isso, para não chatear meus fãs e para a rapaziada ter esperança. É só ter fé", falou, e garantiu que "depois do carnaval, papai volta voando baixo".