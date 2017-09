MPT-SP move ação contr o SBT 'brincadeiras' de Silvio Santos com Maisa

O Ministério Público do Trabalho de São Paulo (MPT-SP) moveu uma ação nesta sexta-feira, 22, contra o SBT por "danos morais coletivos". O processo considera os casos ocorridos em junho passado com Maisa Silva, no Programa Silvio Santos, e em abril de 2016 com a assistente de palco Milene Pavorô, do Programa do Ratinho.

Na ocasião mais recente, Silvio Santos insistiu em um namoro entre Maisa e Dudu Camargo, o que gerou uma situação constrangedora para jovem. Dias depois, Silvio Santos promoveu um novo encontro entre os jovens durante a gravação do programa, e Maisa saiu do estúdio chorando.

Segundo o ministério, ela "sofreu grave constrangimento diante da violação de sua privacidade, intimidade e honra, caracterizando lesão aos direitos da personalidade, mediante abuso do poder hierárquico e discriminação do gênero feminino pela forma de tratamento dispensada às profissionais".

Esse caso ocorreu enquanto o MPT negociava um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o SBT referente a um "episódio de agressão física e humilhação sofrido pela assistente de palco Milene Pavorô", do Programa do Ratinho.

Na ocasião, o apresentador Ratinho chutou uma caixa de papelão em que Milene estava. O golpe teria atingido a região da nuca, ao que ela "deu um grito e caiu sentada no chão, visivelmente assustada e possivelmente machucada", menciona a nota do processo.

De acordo com o MPT, o SBT recusou-se a assinar o TAC, alegando que o episódio foi uma "encenação" produzida pelo programa, que tem conteúdo humorístico. A reportagem entrou em contato com o SBT e a emissora disse que não irá se pronunciar sobre o processo ou os casos.

