MPT notifica Globo sobre falta de representação racial em novela

O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) notificou a Rede Globo nesta sexta-feira, 11, após repercussões negativas sobre a ausência de representação racial na novela "Segundo Sol", que será exibida a partir da próxima segunda-feira, 14. Apesar de ser ambientada na Bahia, Estado com o maior percentual de população negra, o elenco é majoritariamente composto por atores brancos.

A notificação, de teor recomendatório, aponta 14 exigências que devem ser cumpridas pela Rede Globo nos próximos dias. Em relação à novela, a emissora deverá realizar mudanças no roteiro para "assegurar a participação de atores e atrizes negros e negras" e promover a "representação étnico-racial da sociedade brasileira, especialmente em cenários de população predominantemente negra".

Outras recomendações feitas pelo MPT-RJ incluem a elaboração de um Plano de Ação para inclusão e igualdade de oportunidades para a população negra, a realização de um censo entre trabalhadores com recorte de raça/cor e gênero e também um levantamento do número de artistas, jornalistas e comentaristas negros que atuam na emissora. A Rede Globo deverá ainda desenvolver ações de conscientização sobre racismo interna e externamente.

O Ministério Público concedeu prazo de dez dias para a comprovação de mudanças no caso relativo à novela e 45 dias para as demais recomendações. Caso a Rede Globo não cumpra, o órgão alerta que poderá ajuizar ação judicial.

Outro lado - Por meio de nota, a Comunicação da Globo afirma que recebeu a nota do Ministério Público e que respeita a diversidade e repudia qualquer tipo de preconceito.

"Recebemos na data de ontem (sexta-feira, 11) a Nota Recomendatória do Ministério Público do Trabalho, mas reafirmamos que a Globo respeita a diversidade e repudia qualquer tipo de preconceito e discriminação, inclusive o racial", escreveu a assessoria da emissora.