Motorista de Uber faz sucesso ao colocar videogame no carro

É prática comum motoristas do Uber disponibilizarem água, balas e até mesmo revistas para que seus passageiros tenham uma viagem agradável. Mas um usuário da rede social Reddit teve uma surpresa quando embarcou no seu Uber em Durham, Carolina do Norte. O carro veio equipado com um NES Classic. Sim, um Uber com videogame.

"Eu não acreditei no que vi quando entrei no Uber", disse o usuário 'okdiv' quando entrou no carro. A Nintendo fabricou o NES Classic entre novembro de 2016 e abril de 2017 e essa versão retrô do clássico videogame da companhia japonesa já vinha com 30 jogos instalados em sua memória.

Aqui no Brasil, um motorista de Uber da cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, também teve a mesma ideia e conectou um Super Nintendo no seu veículo.

