Mostra SPLOVERS 2017 reúne fotos da capital que fazem sucesso no Instagram

Uma exposição em São Paulo vai reunir algumas fotos do perfil @Splovers, que acumula 114 mil seguidores no Instagram com imagens da capital paulista. O evento ocorre no dia 12 de novembro, na Laundry Deluxe (Rua da Consolação, 2937 - Jardins), das 11h às 19h, com entrada franca.

De acordo com a produção, o objetivo ao compartilhar as principais fotos e olhares de seus criadores é conectar o público, que já acompanha a página, também presencialmente.

O evento também terá comidas e bebidas, e a presença de diversos fotógrafos envolvidos no projeto.

MOSTRA SPLOVERS 2017

Laundry Deluxe. Rua da Consolação, 2937 - Jardins - São Paulo, SP. Contato: (11) 2894-4084. 12/11, 11h às 19h.