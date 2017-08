Mostra relembra trajetória da Hospedaria de Imigrantes em São Paulo

O Museu da Imigração, em São Paulo, abre neste sábado (26) a exposição comemorativa dos 130 anos da Hospedaria de Imigrantes do Brás. Desde 5 junho de 1887 o local recebeu milhões de imigrantes no complexo de prédios onde hoje funciona o Museu da Imigração. Para homenagear os 130 anos de história do local, o museu inaugura a exposição temporária Hospedaria 130. A mostra tem entrada gratuita.

Foi o desejo de desvendar o que está além dos registros oficiais que direcionou a pesquisa feita para criar a exposição Hospedaria 130. O entendimento de que a história ultrapassa as informações contidas nas fontes tradicionais levou a equipe de curadoria a vasculhar jornais, relatórios, correspondências, livros de achados e perdidos, cadernos de ocorrências da enfermaria, plantas e fotografias. Todo o material consultado foi estudado e possibilitou a reconstrução de muitas das memórias que estavam perdidas no passado da hospedaria.

Para refazer o caminho percorrido nesses 130 anos, a exposição temporária foi dividida em três módulos: lugar, vivências e materialidade. No primeiro deles, o público poderá entender melhor como ocorreu o processo de construção da hospedaria, a escolha de sua localização e os diferentes usos de seu complexo de prédios. O segundo apresenta, por meio de relatos, aspectos sobre a vida daqueles que estiveram na hospedaria e sobre acontecimentos que marcaram o cotidiano do local. Por fim, o terceiro módulo traz uma abordagem mais material, que oferece uma perspectiva do edifício a partir de listas de compras, registros de achados e perdidos e objetos de uso comum.

A exposição está montada no espaço da Hospedaria em Movimento do Museu da Imigração e se estende ao jardim com totens, que mostram fotografias antigas no exato local onde o fotógrafo se posicionou anos atrás. A proposta, desta parte da mostra, é permitir que os visitantes possam projetar cenas e eventos do passado.

O Museu da Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1.316, no bairro da Mooca, em São Paulo. O horário de funcionamento é de terça-feira a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos das 10h às 17h. Os ingressos para visitar as exposições do Museu custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Mais informações estão disponíveis no site www.museudaimigracao.org.br

