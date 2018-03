Mostra Nuance expõe corpos na luta contra a gordofobia

As fotos da {NU} ANCE mantêm a ideia de uma estética contra o preconceito e a gordofobia e que lute contra padrões impostos, através de fotos muito suaves e com olhar poético - Divulgação

A mostra {NU} ANCE, das fotógrafas Farid Fahed e Bruna Barbosa, continua em exibição no Shopping Norte Sul Plaza até o dia 4 de abril.



As fotos da {NU} ANCE mantêm a ideia de uma estética contra o preconceito e a gordofobia e que lute contra padrões impostos, através de fotos muito suaves e com olhar poético.

“Nosso maior objetivo é fazer com que as pessoas reflitam, por meio da fotografia, sobre saúde, padrões e preconceitos. A gordofobia existe, é um preconceito real e cruel com quem está acima do peso ou do padrão de beleza imposto pela sociedade”, explica Farid.

Com uma equipe de produção formada totalmente por mulheres e a natureza como cenário, as fotos retratam o tema sob óticas diferenciadas, de acordo com o perfil de cada modelo. Da gótica à personagem histórica, a mensagem expressa em cada fotografia é a da importância do respeito e do poder da mulher onde a sensualidade é explorada com delicadeza.

Segundo a coordenadora de marketing do shopping Norte Sul Plaza, Stéphanie Brites, o centro de compras fica muito feliz em receber e apoiar a exposição, principalmente por tratar de um tema tão importante, que é a auto-estima.

“Acreditamos que beleza precisa ser viviada e apreciada sob todos os aspectos e a nossa função como shopping é, além de proporcionar à população um local de lazer e bons momentos, também é de oferecer acesso à cultura”, avalia a coordenadora.

Mais informações: www.facebook.com/mostranuance