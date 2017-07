Mostra na OAB/MS terá dança em homenagem às mulheres

Acontece no dia 8 de agosto às 19h no auditório da OAB/MS o evento “Censura Nunca Mais” promovido pela Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Na ocasião, será exibido o curta metragem "Matem...os outros" do Diretor Reynaldo Paes de Barros, e a atriz e bailarina-compositora do Studio Isa Yasmin, Michelly Dominiq Amar, apresentará a dança Zahira “É uma composição poética que retrata as mulheres beduínas do deserto, que muitas vezes precisaram assumir a posição de Guerreiras defensoras de seus clãs enquanto os seus homens saiam para batalha”, explica a Presidente da CCOABMS, Delasnieve Daspet.

Segundo ela, Michelly foi escolhida porque “em sua trajetória na dança busca compor cenas inspiradas na presença feminina e nos seus desafios”. A seguir, acontece um debate sobre liberdade de expressão, com a presença da cineasta Tizuka Yamasaki, representando a classe artística.

Também estarão presentes no evento o Presidente da Comissão Nacional de Direito Humanos da OAB Everaldo Patriota, e a mediação ficará por conta da Presidente da CCOABMS, Delasnieve Daspet, que também é Membro Consultora da Comissão de Direitos Humanos da Ordem.

O evento será às 19h no auditório da OAB/MS.

