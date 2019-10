Mostra Internacional de Cinema vai exibir 300 filmes inéditos

A atriz Penelope Cruz em um dos filmes vão ser exibidos - Foto: Reprodução

A Mostra Internacional de Cinema de 2019 irá exibir cerca de 300 filmes inéditos. Entre os dias 17 e 30 de outubro, 34 salas de 28 locais de exibição, entre salas de cinema, espaços culturais, CEUS e museus recebem a programação do evento.

A Mostra começa em 17 de outubro e segue até o dia 30. Mas, como nas outras edições, há uma semana extra de programação, conhecida como repescagem, que traz novas sessões. Em 2019, essa semana acontece entre os dias 31 de outubro e 7 de novembro.

Os pacotes de ingressos e as entradas permanentes para o evento começarão a ser vendidos neste sábado, dia 12, a partir das 11h. Os pacotes de ingressos podem ser comprados na Central da Mostra, nos pontos de exibição e online e no site veloxtickets.com. O valor dos ingressos varia de acordo com o pacote.

Homenageados

O diretor palestino Elia Suleiman recebe o Prêmio Humanidade. Su trabalho mais recente, O Paraíso Deve Ser Aqui, foi premiado no Festival de Cannes e compõe a programação da Mostra.

O diretor israelense Amos Gitai recebe o prêmio Leon Cakoff. Dois de seus longas, Berlim-Jerusalém (1989) e Kadosh - Laços Sagrados (1999) terão sessões especiais em homenagem aos seus aniversários de lançamento.

Destaques

Os filmes brasileiros representam 20% da programação. Entre eles, está A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, premiado em Cannes e indicado pela Academia Brasileira de Cinema para concorrer a uma vaga no Oscar de filme estrangeiro.

Como o longa de Aïnouz, outros 11 filmes indicados por seus países para tentar concorrer ao Oscar integram a programação. Entre eles, Parasita, do sul-coreano Bong Joon-ho, que venceu a Palma de Ouro em Cannes, e mais títulos que fizeram sensação na Croisette. O Paraíso Deve Ser Aqui, do palestino Elia Suleiman, e Papicha, de Mounia Meddour, da Argélia.

Onde acontece?

A programação da 43ª Mostra Internacional de Cinema ocorrerá em 34 salas de 28 locais de exibição em dois circuitos.

Circuito pago

- Auditório Ibirapuera - Oscar Niemeyer

- Cinearte (Salas 1 e 2)

- Cinemateca Brasileira

- Sala BNDES

- Cinesala

- CineSesc

- Espaço Itaú de Cinema - Augusta (Salas 1 e 4)

- Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca (Salas 1, 2, 3, 4, 5)

- Instituto Moreira Salles (IMS Paulista)

- Itaú Cultural

- MIS

- Petra Belas Artes (Sala Villa-Lobos)

- Reserva Cultural (sala 1)

- Spcine Olido

- Spcine Paulo Emilio - CCSP

- Spcine Lima Barreto - CCSP

Circuito gratuito

- Instituto CPFL (sala Umuarama)

- SESC Belenzinho

- SESC Campo Limpo

- SESC Osasco - Tenda

- Theatro Municipal de São Paulo

- MASP (Vão Livre)

- CEU Aricanduva

- CEU Caminho do Mar

- CEU Meninos

- CEU Vila Atlântica

- CEU Jaçanã

- Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes