Mostra gratuita do MIS aborda o rádio com documentários, comédias e dramas

O Museu da Imagem e do Som, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão, Televisão, Publicidade e Similares, realiza de 11 a 15 de setembro (segunda a sexta) o CineMIS Especial, mostra que comemora o Mês do Radialista. As exibições acontecem sempre às 19 horas e são gratuitas.

A mostra contará com cinco filmes que abordam temas em que a mídia está presente, proporcionando uma oportunidade de debate e reflexão sobre o papel da imprensa na sociedade. Também celebra o Dia do Radialista, comemorado em 21 de setembro.

Para o Museu da Imagem e do Som, a mostra também é uma forma de reconhecer a radiodifusão como importante meio de comunicação e parte importante da história do Estado, cuja memória está salvaguardada na instituição.

Confira os filmes que serão exibidos:

Segunda – 11 de setembro – Rádio Nacional (2011) – Paulo Roscio – Documentário sobre a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a principal emissora da Era de Ouro do rádio brasileiro a partir de depoimentos de personalidades que fizeram sua história. Destaque para os funcionários que foram demitidos da rádio após o golpe civil-militar de 1964, mostrando a influência política nos rumos de um meio de comunicação. (80 min).

Terça – 12 de setembro – A Era do Rádio (1987) – Woody Allen – Comédia baseada na Era de Ouro do rádio norte-americano, nos anos 1930 e 1940, a partir das lembranças de um garoto e sua família de origem judia. Destaque para a famosa encenação da Guerra dos Mundos, por Orson Welles, numa rádio de Nova Jersey e que causou pânico generalizado na população e o quanto o rádio fez parte de milhões de vidas no século 20. (88 min).

Quarta – 13 de setembro – Uma Onda no Ar (2002) – Helvécio Ratton – Drama baseado na história real da Rádio Favela de Belo Horizonte e sua trajetória desde os anos 1980, quando era uma emissora pirata, até sua autorização como rádio educativa. Destaque para a realidade de uma comunidade carente da capital mineira e seu dia-a-dia materializados na luta dos idealizadores pela manutenção da rádio contra um sistema que os oprime. (1h30min).

Quinta – 14 de setembro – Verdades que Matam (1988) – Oliver Stone – Drama que conta a história de uma estrela do rádio no Texas (EUA) que, prestes a ter seu programa veiculado em rede nacional, convive com um público cada vez mais agressivo e violento. Destaque para a relação comportamental entre o locutor de rádio e seus ouvintes, mostrando o quanto as pessoas são influenciadas pelo poder dessa mídia. (1h50min).

Sexta – 15 de setembro – Bom dia, Vietnã (1987) – Barry Levinson – Comédia dramática que conta a história de um radialista convocado para comandar o programa de rádio das forças armadas americanas no Vietnã e que ganha imensa popularidade dos soldados ao mesmo tempo que é alvo da inveja do seu superior. Destaque para o aspecto subversivo do rádio, que desafia hierarquias e convenções. (2h10min).

