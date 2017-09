Mostra de Teatro Infantil de MS têm inscrições abertas para Oficinas

Com o objetivo de promover uma agenda de espetáculos teatrais voltados para a infância, Ramona Rodrigues em parceria com entidades e agentes culturais, realizaram quatro edições da Mostra de Teatro Infantil, o projeto ofereceu oficinas, palestras e promoveu campanhas de arrecadação de brinquedos que foram doados para crianças em situação de vulnerabilidade social, superando a marca de 3.000 doações.

Na 5ª edição com investimento do Fundo de Investimentos Culturais – FIC/MS, a Mostra recebe artistas e companhias teatrais da capital e interior de MS.

O evento acontece no período de 12 à 19 de outubro de 2017, com oficinas, seminário, diálogos, promovendo o intercâmbio e reflexões, produzindo conhecimentos a partir das conexões entre o Teatro Infantil, Arte-educação e Cultura da Infância, oferecendo aprimoramento a artistas, arte-educadores, professores e demais profissionais que atuam com o público infantil, além de apresentar oito espetáculos.

Dentro da 5ª Mostra acontecerá duas oficinas, de 12 a 15 de outubro (uma no Centro Cultural e outra na Biblioteca Isaias Paim),são elas: “Oficina de Interpretação Teatral” com o diretor Breno Moroni (RJ) e “Oficina de Cadernos de Registros: narrativas de viagens, memórias de viajantes” com Clarissa Suzuki (SP). As inscrições para participar das oficinas estão abertas e devem ser feitas através do blog do Ateliê Ramona Rodrigues.

Com o intuito de inovar, esta iniciativa se desloca este ano para quatro comunidades periféricas na cidade de Campo Grande/MS, levando a produção do teatro infantil, atividades lúdicas como as brincadeiras tradicionais e cantigas de roda. Serão ainda distribuídos os brinquedos e livros arrecadados.

Os ingressos para participar dos espetáculos podem ser trocados por brinquedos ou livros novos, nos postos de troca autorizados que são: Ateliê Ramona Rodrigues (Rua 14 de Julho, nº 1.431 – casa 3 – Centro) das 14h às 18h e Livraria Leparole (Rua Euclides da Cunha, nº 1.126 – Jardim dos Estados) no horário comercial.

Veja Também

Comentários