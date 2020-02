Mostra de Cinema reverência o samba em vários ângulos com sessões gratuitas

Campo Grande (MS) – O carnaval tem sua importância tanto para a cultura brasileira bem como fomenta a economia, e ainda faz a alegria do brasileiro que vai ao êxtase nos dias de folia. Os filmes retratam várias vertentes e olhares; o samba, também símbolo de resistência, imprescindível para essa festa popular.

No dia 11/02 será exibido o filme Rio, Zona Norte que narra a trajetória de um sambista carioca e as agruras da vida de um típico brasileiro, que vê no samba a inspiração para retratar um pouco de sua vida e/ou narrar o que o mesmo vê e sente.

O filme traz informações relevantes sobre o samba de raiz e as dificuldades dos elementos anônimos que criam letras e muitas vezes são trapaceados por pessoas que lucram sobre os direitos autorais.

Já em 12/02 Damas do Samba dirigido por Suzanna Lira narra que o samba surgiu no Rio de Janeiro, a presença feminina foi fundamental para a sua criação, manutenção e perpetuação até os dias de hoje. Musas, pastoras, tias, compositoras, passistas, madrinhas, carnavalescas, mulatas, intérpretes e até mesmo como operárias, elas formam um painel de cores, sentimentos e sons na representação desta cultura. Este filme faz um breve passeio pela história de algumas dessas mulheres, reverenciando e reconhecendo a sua força.

Encerrando mostra, dia 13/02 – Cartola – Música para os Olhos é o filme a ser exibido e através da linguagem documental – contando com imagens de arquivos e depoimentos de amigos e colaboradores -, os diretores Hilton Lacerda e Lírio Ferreira abordam a história de vida e a obra de Agenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, um grande ícone nacional do samba e importante compositor da música brasileira.

Serviço: A Mostra de Cinema e Samba – Salgue o Cinema com Saudade que acontece de 14 a 13 de fevereiro no Mis, sempre às 19h com entrada de graça. O Museu da Imagem e do Som (MIS) está localizado na Av. Fernando Correia da Costa 559, no terceiro andar.