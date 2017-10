Mostra de Cinema: realidade virtual

Produzidos com a tecnologia imersiva de realidade virtual, 19 curtas serão exibidos, gratuitamente, a grupos de até sete pessoas, que podem escolher um título por sessão. Entre eles, Rio de Lama (foto), sobre o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), e 'Fogo na Floresta', que retrata o cotidiano do povo Waurá, no Mato Grosso - ambos do diretor Tadeu Jungle.

Cinesesc: 20/10 a 1º/11, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h.