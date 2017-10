Mostra de Cinema: perspectiva internacional

Em Jericó, O Infinito Voo dos Dias , a diretora colombiana Catalina Mesa apresenta o povoado homônimo de seu país. Entre planos abertos e fechados, são detalhados o cotidiano do vilarejo, as vibrantes cores de sua arquitetura e a vastidão paisagística da região. O tom poético não arrefece quando, na sequência, são introduzidos os personagens do documentário - mulheres de diferentes condições e idades, que revelam um retrato da vida feminina ali.

Isidro Velázquez foi um mítico bandido argentino. Morto em 1967, ele inspirou o livro Formas Pré-revolucionárias de Violência, do sociólogo Roberto Carri, e também um filme, que foi perdido. Décadas depois, a cineasta Albertina Carri, filha de Roberto, retoma o tema em Cuatreros. O documentário, que mescla imagens de arquivo e texto verborrágico, aborda a fama de Isidro e o descuido com a memória do cinema local.

Michael Haneke utiliza a crise dos refugiados como pretexto para satirizar uma típica família burguesa europeia no longa Happy End. Indicado da Áustria ao Oscar 2018, a produção é estrelada por Isabelle Hupert.

The Square, do sueco Ruben Östlund, ganhador da Palma de Ouro em Cannes, é ambientado em meio à divulgação da nova instalação de um museu, que acaba gerando consequências extremas.

Vencedor do Festival de Toronto, Três Anúncios para um Crime, de Martin

McDonagh, traz Frances McDormand na pele de uma mulher que, paradoxalmente, entra para o crime em busca de justiça. Sua filha foi assassinada. E ela não crê na polícia.

