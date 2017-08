Mostra de Cinema Maranhense acontece de 15 a 17 de agosto em Campo Grande

Entre os dias 15 a 17 de agosto, será realizada, em Campo Grande, a Mostra de Cinema Maranhense. A curadoria e a produção do evento foram propostas pelo cineasta Isidoro Cruz Neto que, na ocasião, virá de São Luís para acompanhar a execução do projeto na capital de Mato Grosso do Sul. O evento acontecerá em parceria com o Cineclube Marginália e a Central de Comercialização de Economia Solidária do MS.

Isidoro Cruz Neto é Professor Aposentado da Universidade Federal do Maranhão, membro da Associação de Produtores de Cinema do Maranhão, Vencedor do Prêmio Funarte de Artes Visuais (2009) pela realização do curta “A Vida me Alcançou” e Vice-Presidente do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros.

Sua mostra de cinema tem por objetivo promover um intercâmbio cultural entre o estado do Maranhão e Mato Grosso do Sul. A programação é composta por diversos curtas-metragens premiados em festivais locais, nacionais e internacionais.

A Mostra será realizada gratuitamente entre os dias 15 a 17 de agosto, das 19h às 22h, na Central de Comercialização de Economia Solidária do MS, Rua Marechal Rondon, 1500 – Centro.

Segue-se, abaixo, a programação do evento:

1º. Sessão – 15/08/2017

19h às 22h

Projeção e debate do filme (curta) “E A VIDA ME ALCANÇOU”

Curta que traz a narrativa de quatro idosos nascidos e criados nas comunidades afro-maranhenses da zona rural do Município de Alcântara, documentário premiado pelo Edital FUNARTE DE AUDIOVISUAIS/2009.

Tempo de exibição: 22 minutos

Debate: 60 minutos

2º. Sessão – 16/08/2017

20h às 22h

Projeção e debate do filme (curta) “O MISTÉRIO DAS TULHAS”

Produção premiada pelo júri popular, no 39. FESTIVAL GUARNICE DE CINEMA/2015. O curta apresenta os depoimentos de feirantes da Mercado das Tulhas ou Feira da Praia Grande, localizado no Centro Histórico de São Luís.

Tempo de exibição: 10 minutos

Debate: 60 minutos

3ª. Sessão – 17/08/2017

19h às 22h

Projeção e debate do filme (curta) “ACALANTO”

Curta estrelado pela renomada atriz LEA GARCIA, uma das precursoras do CINEMA NOVO, e pelo ator LUIZ CARLOS VASCONCELOS. Desenvolvido no Centro Histórico de São Luís, o filme propõe desvendar os segredos dos espaços culturais desta cidade.

Tempo de exibição: 23 minutos

Debate: 60 minutos

