Mostra de Cinema: homenageados

Ícone do feminismo, Agnès Varda é homenageada com o Prêmio Humanidade. 'Visages, Villages' (2017), parceria com o fotógrafo JR, é sua produção mais recente. Juntos, eles embarcam no caminhão fotográfico de JR para documentar histórias diversas. Frei Caneca: dom. (22), 17h30.

Cinesesc: 3ª (24), 22h30.

Itaú Augusta: 5ª (26), 19h50.

Sesc Belenzinho: 27/10, 19h.

O artista chinês Ai Weiwei é um dos grandes destaques da Mostra. Presente na seleção competitiva do Festival de Veneza, seu mais recente documentário, 'Human Flow - Não Existe Lar se Não Há Para Onde Ir', que aborda a crise dos refugiados de maneira íntima e detalhada, é exibido pela primeira vez no Brasil. O longa foi filmado em 23 países, ao longo de um ano.

Frei Caneca: sexta (20), 17h50.

Itaú Augusta: 28/10, 17h15.

O francês Paul Vecchiali vem a São Paulo para receber o Prêmio Leon Cakoff. Além da exibição de oito longas restaurados, o diretor faz, aqui,

a estreia mundial de seu novo filme, 'Os 7 Desertores'. No enredo, quatro homens e três mulheres vivem em uma aldeia em ruínas, após terem

Desertado.

Cinesesc: 2ª (23), 21h15.

Reserva Cultural: 4ª (25), 16h15.

Frei Caneca: 5ª (26), 22h; 27/10, 17h45.

Itaú Augusta: 29/10, 18h10.

Quem também receberá o Prêmio Leon Cakoff é o ator, diretor e roteirista

Paulo José. Clássicos em que ele atuou - como 'O Homem Nu', de Hugo Carvana; 'Macunaíma' e 'O Padre e a Moça' (foto), ambos de Joaquim Pedro de Andrade - serão exibidos na programação gratuita que ocupa o vão-livre do Masp. No último, um padre recém-ordenado se envolve com uma jovem da pequena cidade onde vive.

'O Padre e a Moça': 3ª (24), 19h30.

'O Homem Nu': 5ª (26), 19h30.

'Macunaíma': 28/10, 19h30.