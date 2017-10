Mostra de Cinema: foco Suíça

Já é tradição. Todo ano, a Mostra destaca um país para homenagear sua produção cinematográfica. Em 2017, o escolhido foi a Suíça.

Um de seus nomes mais consagrados é o franco-suíço Jean-Luc Godard. Mas ele não é o único. Seu contemporâneo Alain Tanner também integra a seleção de grandes diretores do país europeu. No evento, o cineasta será contemplado com uma retrospectiva - serão exibidos sete longas, com o melhor de sua filmografia.

Entre eles, está "A Anos-luz" (1981), que narra o encontro de um garoto de 17 anos, vivendo sozinho na cidade grande, e um ancião, considerado por todos um homem

Louco.

MIS: 4ª (25), 18h10. IMS: 31/10, 14h.

O evento também traz para a programação um filme inédito do cineasta Jean-Luc Godard, de 1986, concebido especialmente para a TV francesa.

Ascensão e Queda de uma Pequena Produtora de Cinema conta a história do produtor Jean Almereyda, dividido entre o desejo de agradar a sua mulher, que sonha em ser estrela de cinema, e um famoso diretor.

Frei Caneca: 28/10, 17h15; 1º/11, 15h30.

Reserva Cultural: 30/10, 19h45.

Splendor Paulista: 31/10, 22h.

Além de clássicos, o Foco Suíça também apresenta a produção contemporânea do país. Dirigido por Jacob Berger, Um Judeu Deve Morrer é ambientado numa pequena cidade do interior, durante a 2ª Guerra Mundial. Na trama, um grupo de jovens, que quer chamar a atenção de Hitler, passa a aterrorizar a vida de um famoso criador de gado local. E o homem será morto só para servir de exemplo.

Caixa Belas Artes: 3ª (24), 18h; 5ª (26), 19h50.

Reserva Cultural: 4ª (25), 20h.