Mostra de Cinema: exibições especiais

Após o término oficial da Mostra, a Orquestra Jazz Sinfônica faz a trilha sonora de uma sessão gratuita ao ar livre, no Parque Ibirapuera, de O Homem Mosca. No filme de 1923, Harold Lloyd protagoniza uma das cenas mais icônicas na história do cinema mudo (foto). Ao longo da programação, o evento contará com outras exibições especiais, em várias salas - entre elas, 'Cinema, Aspirinas e Urubus', dirigido por Marcelo Gomes e que venceu o prêmio do júri de melhor filme na 29ª Mostra.

'O Homem Mosca': Auditório Ibirapuera (plateia externa). 3/11, 20h.