Mostra de cinema em São Paulo discute deslocamentos humanos

Os deslocamentos humanos são o tema da 12a Mostra Mundo Árabe de Cinema, que tem início hoje (9), em São Paulo. Com 11 produções inéditas no Brasil, entre elas o clássico libanês Para Onde Ir?, de Georges Nasser, a mostra acontece até o dia 16 de agosto no Cinesesc.

Entre os filmes que serão exibidos está o documentário Fora do Quadro: Revolução até a Vitória, de Mohanad Yaqubi, exibido recentemente no Festival de Berlim. O filme discute o cinema militante no Oriente Médio e questiona o seu fim, em 1982.

“Os filmes este ano tratam do deslocamento de pessoas, assim como da reconstrução de um sentido de lugar, das dúvidas que assolam aqueles que decidem ou são forçados a sair. Qual o momento decisivo para aqueles que deixam suas casas? Como esta decisão é tomada? Qual a perspectiva temporal, qual a ideia de futuro para aqueles que são proibidos de retornarem às suas casas?”, disse o curador da mostra, Geraldo Adriano Campos.

Além dos filmes, a mostra também apresentará o espetáculo musical Al-Mu'tamid, que traz a música e a poesia árabe do século XI, seguindo a rota do rei-poeta que dá nome ao espetáculo. O concerto acontece no dia 12 de agosto, na Sala São Paulo, e é acompanhado por uma projeção de imagens.

Mais informações sobre a mostra estão disponíveis no site http://www.mundoarabe2017.icarabe.org/

