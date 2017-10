Mostra de Cinema: competição novos diretores

O Rebanho, do estreante Sebastián Caulier, começa descrevendo a vida de Esteban (Patricio Penna), no interior da Argentina. O rapaz é metido a poeta e sofre bullying no colégio. Parece até filme de comédia. Não é. O cenário se transforma radicalmente quando o jovem conhece o enigmático Gastón (Felipe Ramusio). Juntos, eles vão causar pânico na escola, com pequenos atos de vandalismo. A brincadeira, porém, resulta em uma espiral de violência sem precedentes.

Frei Caneca: sáb. (21), 19h30; 1º/11, 19h50.

Cinesala: dom. (22), 17h30. Itaú Augusta: 28/10, 14h.

A diretora Ana Urushadze, de apenas 27 anos, debuta com um drama que discute o machismo. Destaque do Festival de Locarno e indicado ao Oscar, Scary Mother conta a história de Manana (Nata Murvanidze), uma mulher de meia-idade atormentada pelo impulso criativo da escrita, reprimido há tempos. Ao se render à composição de seu livro,

ela precisará lidar com a revolta de seus familiares, principalmente do marido Anri (Dimitri Tatishvili).

Frei Caneca: 27/10, 19h; 29/10, 17h10.

Splendor Paulista: sáb. (21), 14h.

Itaú Augusta: 3ª (24), 17h.

O venezuelano Ignacio Castillo Cottin se baseia na vida do boxeador Edwin Valero para filmar El Inca. O esportista teve a vitoriosa carreira interrompida após ser acusado de matar a própria mulher, esfaqueada, em 2010.

Splendor Paulista: 2ª (23), 21h20.

Frei Caneca: 4ª (25), 15h20. Cinearte: 5ª (26), 15h40.

Itaú Augusta: 31/10, 18h30.

Em Feio, Juri Rechinsky esboça a ideia de que a existência, ao contrário do que prega a maioria, é um tormento escatológico. A vida de um casal, cujas famílias têm vidas antagônicas, é o ponto de partida para a sombria reflexão.

Caixa Belas Artes: dom. (22), 19h. Frei Caneca: 3ª (24), 15h15; 4ª (25), 20h10. CCSP: 28/10, 18h. Cinearte: 30/10, 22h.

Xavier Legrand ganhou como melhor diretor no Festival de Veneza com o filme Custódia. Na trama, em meio ao divórcio, um casal manipula o próprio filho. E a justiça, incapaz, ainda aumenta o sofrimento do garoto.

Cinearte: 3ª (24), 22h.

Cinesesc: 4ª (25), 18h30.

Itaú Augusta: 29/10, 19h50.

Cinesala: 30/10, 17h30.